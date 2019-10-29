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Сарри: «Ювентус» забивает недостаточное количество голов

Сарри: «Ювентус» забивает недостаточное количество голов
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением об игре команды.

«Мы адаптируемся к новому стилю игры, поэтому вполне естественно, что для его совершенствования потребуется некоторое время. Мы можем играть лучше и находимся на правильном пути.

Мы слишком мало бьём по воротам. На мой взгляд, это скорее психологическая проблема, чем какая-либо ещё. Я поделился с игроками своими мыслями на этот счёт. Мы подготовим некоторые упражнения на тренировках, чтобы решить эту проблему. Но мы должны действовать более решительно у чужих ворот.

У нас по-прежнему лучшая оборона в Серии А. Эта лига изменилась, среднее количество голов у всех команд выросло. В целом это более продуктивный турнир. В последнее время мы пропускали голы в основном с пенальти, поэтому нам нужно быть более внимательными», — приводит слова Сарри Football Italia.

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