Экс-игрок «Арсенала» Николас: у Джаки нет будущего в клубе

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Шотландии Чарли Николас прокомментировал поведение капитана «канониров» Гранита Джаки, вступившего в конфликт с болельщиками клуба. Напомним, во время замены швейцарца в матче 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) фанаты начали его освистывать. В ответ 27-летний хавбек послал болельщиков.



«Он является капитаном „Арсенала“, но ни в коем случае не должен допускать мысли, что он важнее любого другого футболиста. Его поведение было ужасным. Думаю, у Джаки нет будущего в „Арсенале“. Ему придётся с этим смириться. То, что он сделал, недопустимо. Не думаю, что он сохранит капитанскую повязку. Он должен был сразу принести извинения фанатам «Арсенала», — приводит слова Николаса Sky Sports.

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