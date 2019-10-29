Роналду: мне нравится следить за Нобелевской премией

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что следит за Нобелевской премией и новыми изобретениями в научной области.
«Я многому учился у Майкла Джордана, как у всех, кто добивался самых высоких результатов. И я говорю не только о спорте. Мне нравится следить за Нобелевской премией и узнавать, что было сделано, изобретено, создано и разработано за последнее время. Нобелевская премия для учёных как „Золотой мяч“ для меня. Мне нравится знать, почему люди что-то изобрели и как они это сделали. Это важно, и это делает меня ещё лучше», — приводит слова Роналду France Football.
Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. В текущем сезоне португальский форвард принял участие в 7 матчах итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
- 29 октября 2019
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