Бэйл, Хамес и Винисиус не помогут «Реалу» в матче с «Леганесом»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал список из 19 футболистов, которые включены в заявку на матч 11-го тура чемпионата Испании с «Леганесом».

В заявку по разным причинам не попали полузащитник Хамес Родригес, а также нападающие Гарет Бэйл и Винисиус Жуниор.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтуб.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эден Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Родриго Гоэс.

Матч «Реал» — «Леганес» состоится завтра, 30 октября. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча — в 23:15 мск.