Бэйл, Хамес и Винисиус не помогут «Реалу» в матче с «Леганесом»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал список из 19 футболистов, которые включены в заявку на матч 11-го тура чемпионата Испании с «Леганесом».
В заявку по разным причинам не попали полузащитник Хамес Родригес, а также нападающие Гарет Бэйл и Винисиус Жуниор.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтуб.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эден Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Родриго Гоэс.
Матч «Реал» — «Леганес» состоится завтра, 30 октября. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча — в 23:15 мск.
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