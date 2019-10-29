Сёмин — о словах Роналду: он ничего плохого не сказал. Это его мнение
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который ранее заявил, что российский клуб играл в слишком оборонительный футбол в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В первом тайме счёт открыл хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук, но во второй половине победу «Ювентусу» принёс дубль аргентинского форварда Пауло Дибалы.
«Роналду в своём высказывании ничего плохого не сказал. Это его мнение, сказал и сказал. Приблизительно так же он сказал мне на поле в Турине, был нормальный разговор», — приводит слова Сёмина Sport24.
«Ювентус», набрав 7 очков, лидирует в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на третьем месте в таблице.
Роналду признался, что был раздражён собственной игрой в матче с «Локомотивом»
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