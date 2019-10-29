Зидан: уверен, что Рауль однажды возглавит «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил уверенность, что когда-нибудь наставником «Королевского клуба» станет Рауль Гонсалес.

«Прошло 25 лет с тех пор, как Рауль впервые сыграл за „Реал“. Это означает, что все мы немного стареем. Я играл вместе с ним. Он был важным игроком этого замечательного клуба. Уверен, однажды Рауль возглавит „Реал“, — приводит слова специалиста AS.

42-летний Рауль является воспитанником «Реала». Рауль — рекордсмен мадридского клуба по количеству проведённых матчей, он также занимает второе место в списке лучших бомбардиров «сливочных». В прошлом сезоне Рауль тренировал молодёжный состав клуба U15, а теперь возглавляет вторую команду «Реала» — «Кастилью».