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ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, в ближайшее время московский клуб планирует начать переговоры с представителями испанской команды.

Арана перешёл в «Аталанту» на правах аренды в августе текущего года. Арендное соглашение бразильского защитника рассчитано до конца сезона-2019/20. На данный момент Арана принял участие в 3 матчах итальянской Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями.

ЦСКА набрал 26 очков в 14 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 32 очка в 14 матчах.

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