Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.



По информации источника, в ближайшее время московский клуб планирует начать переговоры с представителями испанской команды.



Арана перешёл в «Аталанту» на правах аренды в августе текущего года. Арендное соглашение бразильского защитника рассчитано до конца сезона-2019/20. На данный момент Арана принял участие в 3 матчах итальянской Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями.

ЦСКА набрал 26 очков в 14 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 32 очка в 14 матчах.