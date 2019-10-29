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Вилков обслужит матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА. На матче будет VAR

Вилков обслужит матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА. На матче будет VAR
Футбол / РПЛ 0

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

2 ноября (суббота)

«Динамо» — «Ахмат»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Уфа» — «Локомотив»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Сочи» — «Тамбов»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).

«Зенит» — ЦСКА: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); VAR — Виталий Мешков (Дмитров), AVAR — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

3 ноября (воскресенье)

«Краснодар» — «Ростов»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

4 ноября (понедельник)

«Урал» — «Оренбург»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

«Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Спартак» — «Арсенал»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

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