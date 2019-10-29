«Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Нидерландов

В матче 1-го раунда Кубка Нидерландов арнемский «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл дутинхеский «Де Графсхап» со счётом 2:0 и вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Аллард Линдхут. В качестве его ассистентов выступили Роб ван де Вен и Никки Зиберт.

Счёт был открыт в начале встречи. На 3-й минуте автором забитого мяча стал Уссама Дарфалу. В середине второго тайма преимущество арнемского клуба увеличил Нуа Дико, которому ассистировал Матуш Беро.

Соперник «Витесса» по 2-му раунду Кубка Нидерландов определится по результатам жеребьёвки, которая состоится 2 ноября.

В чемпионате Нидерландов «Витесс», набрав 23 очка, занимает 4-е место в таблице.