«Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Нидерландов

В матче 1-го раунда Кубка Нидерландов арнемский «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл дутинхеский «Де Графсхап» со счётом 2:0 и вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Аллард Линдхут. В качестве его ассистентов выступили Роб ван де Вен и Никки Зиберт.
Счёт был открыт в начале встречи. На 3-й минуте автором забитого мяча стал Уссама Дарфалу. В середине второго тайма преимущество арнемского клуба увеличил Нуа Дико, которому ассистировал Матуш Беро.
Соперник «Витесса» по 2-му раунду Кубка Нидерландов определится по результатам жеребьёвки, которая состоится 2 ноября.
В чемпионате Нидерландов «Витесс», набрав 23 очка, занимает 4-е место в таблице.
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