Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Нидерландов

«Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Нидерландов
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 1-го раунда Кубка Нидерландов арнемский «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл дутинхеский «Де Графсхап» со счётом 2:0 и вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Аллард Линдхут. В качестве его ассистентов выступили Роб ван де Вен и Никки Зиберт.

Счёт был открыт в начале встречи. На 3-й минуте автором забитого мяча стал Уссама Дарфалу. В середине второго тайма преимущество арнемского клуба увеличил Нуа Дико, которому ассистировал Матуш Беро.

Соперник «Витесса» по 2-му раунду Кубка Нидерландов определится по результатам жеребьёвки, которая состоится 2 ноября.

В чемпионате Нидерландов «Витесс», набрав 23 очка, занимает 4-е место в таблице.

Кубок Нидерландов. 1-й раунд
29 октября 2019, вторник. 20:30 МСК
Витесс
Арнем
2-й тайм
2 : 0
Де Графсхап
Дутинхем
1:0 Дарфалу – 3'   2:0 Дико – 68'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019