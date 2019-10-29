Видаль: никогда не будем друзьями с Браво, но сборная важнее всего

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал о конфликте с партнёром по национальной команде Чили Клаудио Браво.



Напомним, отношения между игроками ухудшились после того, как супруга Браво раскритиковала футболистов сборной Чили за невыход команды на чемпионат мира 2018 года, обвинив их в пьянстве и ненадлежащем отношении к тренировочному процессу.



«Один из нас должен был сделать первый шаг, находясь в расположении сборной. Но я не был этим человеком. Я решил не создавать лишних проблем, и каждый из нас тренировался отдельно. Он выкладывался, играя за национальную команду, и игроки это увидели. Мы не друзья и никогда не будем ими, но сборная важнее всего», — приводит слова Видаля ESPN.

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