Мельгарехо: сделаю всё, чтобы вписать своё имя в историю «Спартака» ещё раз

Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в преддверии матча 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» отметил, что хочет выиграть турнир вместе с красно-белыми.



«Спартак» не выигрывал Кубок России с 2003 года. В чемпионате золотых медалей не было примерно столько же, но два года назад мы эту паузу прервали. Сделаю всё, чтобы вписать своё имя в историю клуба ещё раз", — приводит слова Мельгарехо пресс-служба «Спартака».



Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов» состоится в четверг, 31 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В 1/16 финала турнира московский клуб выиграл у «КАМАЗа» (2:1), а «Ростов» обыграл «Мордовию» со счётом 2:0.

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