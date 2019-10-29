«Хоффенхайм» вышел в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв «Дуйсбург»
В матче 1/16 финала Кубка Германии «Хоффенхайм» обыграл «Дуйсбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Дуйсбурге на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена». Обслуживал матч арбитр Сёрен Шторкс. В качестве его ассистентов выступили Торбен Зивер и Фабиан Майбаум.
Счёт был открыт на 53-й минуте. Автором забитого мяча стал Флориан Гриллич. На 59-й минуте преимущество «Хоффенхайма» увеличил Саркис Адамян с передачи Кристофа Баумгартнера.
Также завершились ещё два матча 1/16 финала. «Саарбрюккен» обыграл «Кёльн» со счётом 3:2. «Фрайбург» уступил «Униону» — 1:3.
Соперники «Хоффейнхайма», «Саарбрюккена» и «Униона» в 1/8 финала Кубка Германии станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 3 ноября.
Кубок Германии. 2-й раунд
29 октября 2019, вторник. 20:30 МСК
Дуйсбург
Дуйсбург
Окончен
0 : 2
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Гриллич – 53' 0:2 Адамян – 59'
Кубок Германии. 2-й раунд
29 октября 2019, вторник. 20:30 МСК
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Окончен
3 : 2
Кёльн
Кёльн
1:0 Шорх – 53' 2:0 Jurcher – 57' 2:1 Хектор – 70' 2:2 Теродде – 84' 3:2 Еникке – 90'
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