«Хоффенхайм» вышел в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв «Дуйсбург»

В матче 1/16 финала Кубка Германии «Хоффенхайм» обыграл «Дуйсбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Дуйсбурге на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена». Обслуживал матч арбитр Сёрен Шторкс. В качестве его ассистентов выступили Торбен Зивер и Фабиан Майбаум.

Счёт был открыт на 53-й минуте. Автором забитого мяча стал Флориан Гриллич. На 59-й минуте преимущество «Хоффенхайма» увеличил Саркис Адамян с передачи Кристофа Баумгартнера.

Также завершились ещё два матча 1/16 финала. «Саарбрюккен» обыграл «Кёльн» со счётом 3:2. «Фрайбург» уступил «Униону» — 1:3.

Соперники «Хоффейнхайма», «Саарбрюккена» и «Униона» в 1/8 финала Кубка Германии станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 3 ноября.