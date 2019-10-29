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«Хоффенхайм» вышел в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв «Дуйсбург»

«Хоффенхайм» вышел в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв «Дуйсбург»
Футбол / Германия 0

В матче 1/16 финала Кубка Германии «Хоффенхайм» обыграл «Дуйсбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Дуйсбурге на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена». Обслуживал матч арбитр Сёрен Шторкс. В качестве его ассистентов выступили Торбен Зивер и Фабиан Майбаум.

Счёт был открыт на 53-й минуте. Автором забитого мяча стал Флориан Гриллич. На 59-й минуте преимущество «Хоффенхайма» увеличил Саркис Адамян с передачи Кристофа Баумгартнера.

Также завершились ещё два матча 1/16 финала. «Саарбрюккен» обыграл «Кёльн» со счётом 3:2. «Фрайбург» уступил «Униону» — 1:3.

Соперники «Хоффейнхайма», «Саарбрюккена» и «Униона» в 1/8 финала Кубка Германии станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 3 ноября.

Кубок Германии. 2-й раунд
29 октября 2019, вторник. 20:30 МСК
Дуйсбург
Дуйсбург
Окончен
0 : 2
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Гриллич – 53'   0:2 Адамян – 59'
Кубок Германии. 2-й раунд
29 октября 2019, вторник. 20:30 МСК
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Окончен
3 : 2
Кёльн
Кёльн
1:0 Шорх – 53'   2:0 Jurcher – 57'   2:1 Хектор – 70'   2:2 Теродде – 84'   3:2 Еникке – 90'
Кубок Германии. 2-й раунд
29 октября 2019, вторник. 20:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 3
Унион
Берлин
0:1 Мес – 36'   1:1 Кох – 45+2'   1:2 Андрих – 87'   1:3 Гентнер – 90+2'
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