Бывший врач «Реала»: запретил бы футболистам играть в гольф

Бывший глава медицинского штаба «Реала» Альфонсо дель Корраль отметил, что он запретил бы футболистам играть в гольф.



«Если бы я в данный момент руководил медицинским штабом «Реала», я бы запретил футболистам играть в гольф. Эта игра приводит к слишком большим нагрузкам на пояснично-крестцовый отдел. Этого следует избегать.



В случае с Бэйлом вопрос не в боли, а в воспалении и правильной работе организма. По какой-то причине его голеностопы и икроножные мышцы подводят его. Это не значит, что он не может играть, но боль может помешать ему. Боль здесь не так важна. Куда важнее то, что он не может быть самим собой: бежать, ускоряться, прыгать, потому что мышцы забиты или надорваны.



Информация о травмах может понизить стоимость Бэйла. Конечно, это игрок, который может быть продан за несколько десятков миллионов евро, поэтому все эти вопросы принимают деликатный характер», — приводит слова Корраля AS.

Бэйл: не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании, мне интереснее гольф