Заболотный посетил матч ХК «Сочи» в КХЛ
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Антон Заболотный посетил матч чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и «Салаватом Юлаевым». Сочинские хоккеисты уступали в ходе встречи, но затем перехватили инициативу и победили со счётом 3:1.
«Поддержали наших ребят», — написал Заболотный в своём «инстаграме», прикрепив фото из ледового дворца.
Заболотный перешёл в «Сочи» в летнее трансферное окно из «Зенита» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги (в восьми — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с сочинским клубом действует до лета 2021 года.
Точилин: Заболотный — мужик с яйцами, проблемы с мемами на нём не сказываются
Читайте также
- 30 октября 2019
-
00:39
-
00:28
-
00:03
- 29 октября 2019
-
23:53
-
23:33
-
23:32
-
23:01
-
22:56
-
22:50
-
22:49
-
22:31
-
22:21
-
22:19
-
21:58
-
21:57
-
21:38
-
21:30
-
21:22
-
21:05
-
20:56
-
20:52
-
20:41
-
20:34
-
20:23
-
20:08
-
20:00
-
19:55
-
19:41
-
19:39
-
19:24
-
19:13
-
19:02
-
18:59
-
18:47
-
18:44
Партнерский контент