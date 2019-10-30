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Заболотный посетил матч ХК «Сочи» в КХЛ

Заболотный посетил матч ХК «Сочи» в КХЛ
Футбол / РПЛ 0

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Антон Заболотный посетил матч чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и «Салаватом Юлаевым». Сочинские хоккеисты уступали в ходе встречи, но затем перехватили инициативу и победили со счётом 3:1.

«Поддержали наших ребят», — написал Заболотный в своём «инстаграме», прикрепив фото из ледового дворца.

Заболотный перешёл в «Сочи» в летнее трансферное окно из «Зенита» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги (в восьми — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с сочинским клубом действует до лета 2021 года.

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