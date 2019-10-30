Месси забил 50-й гол со штрафного в карьере
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом со штрафного в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (в данный момент счёт 3:1, идёт 2-й тайм). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Вальядолид».
Этот гол стал 50-м для форварда, забитым прямым ударом со штрафного. 44 гола со стандартов Месси забил в составе «Барселоны» и 6 — за сборную Аргентины.
32-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. Форвард становился десятикратным чемпионом Испании и четырёхкратным победителем Лиги чемпионов. Всего в составе «Барселоны» он принял участие в 695 матчах, в которых стал автором 607 забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
Месси: я бы хотел стать чемпионом мира, но ничего не поменял бы в своей карьере
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