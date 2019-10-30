Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месси забил 50-й гол со штрафного в карьере

Месси забил 50-й гол со штрафного в карьере
Футбол / Испания 0

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом со штрафного в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (в данный момент счёт 3:1, идёт 2-й тайм). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Вальядолид».

Этот гол стал 50-м для форварда, забитым прямым ударом со штрафного. 44 гола со стандартов Месси забил в составе «Барселоны» и 6 — за сборную Аргентины.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. Форвард становился десятикратным чемпионом Испании и четырёхкратным победителем Лиги чемпионов. Всего в составе «Барселоны» он принял участие в 695 матчах, в которых стал автором 607 забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Месси: я бы хотел стать чемпионом мира, но ничего не поменял бы в своей карьере
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019