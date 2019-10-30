Балахнин: для Карпина игры против «Спартака» всегда будут знаковыми
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов». Встреча состоится завтра, 31 октября.
«Эта встреча станет принципиальной для обеих команд. Лично для Карпина и некоторых футболистов «Ростова» игры против «Спартака» всегда будут знаковыми. Не менее важен этот матч и для красно-белых. Болельщики надеются, что после выигрыша у «Локомотива» их клуб продолжит победный ход. Так что я жду очень интересной игры», — приводят слова Балахнина «Известия».
В 1/16 финала «Спартак» обыграл КАМАЗ, а «Ростов» нанёс поражение «Мордовии». Валерий Карпин ранее возглавлял «Спартак». Также в московском клубе выступают несколько футболистов, имеющих спартаковское прошло.
Балахнин: следующий шаг «Ростова» — титулы
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