Балахнин: для Карпина игры против «Спартака» всегда будут знаковыми

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов». Встреча состоится завтра, 31 октября.

«Эта встреча станет принципиальной для обеих команд. Лично для Карпина и некоторых футболистов «Ростова» игры против «Спартака» всегда будут знаковыми. Не менее важен этот матч и для красно-белых. Болельщики надеются, что после выигрыша у «Локомотива» их клуб продолжит победный ход. Так что я жду очень интересной игры», — приводят слова Балахнина «Известия».

В 1/16 финала «Спартак» обыграл КАМАЗ, а «Ростов» нанёс поражение «Мордовии». Валерий Карпин ранее возглавлял «Спартак». Также в московском клубе выступают несколько футболистов, имеющих спартаковское прошло.