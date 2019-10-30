В Чили приостановили все футбольные соревнования из-за массовых беспорядков

Федерация футбола Чили приостановила проведение любых соревнований в стране, сообщает пресс-служба организации. Все соревнования, которые проводит федерация футбола, прерваны.

Причиной паузы стали массовые беспорядки в стране. В Чили начались акции протеста после того, как власти повысили стоимость проезда в метро. В течение двух недель из-за беспорядков в Чили погибли уже 20 человек.

Пока неизвестно, когда соревнования будут продолжены. Акции протеста приобрели особенно масштабный характер в столице страны городе Сантьяго. Протестующие поджигают государственные и коммерческие здания.

Из-за политического кризиса уже было принято решение об обновлении состава министров правительства. Тем не менее протестующие продолжили выходить на улицы, требуя отставки президента.