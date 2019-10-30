Гвардиола: нельзя выиграть четыре трофея, пренебрегая одним из турниров

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о победе над «Саутгемптоном» в матче 4-го раунда Кубка английской лиги (3:1).



«Этот Кубок хорош тем, что заставляет команду двигаться. Мы подготовились очень серьёзно и высококлассно контролировали мяч в этой игре. В целом мы провели хороший матч, кроме последних минут. Но главное, что мы прошли в следующий раунд, теперь ждём жеребьёвку.



Нельзя выиграть четыре трофея за сезон, если пренебрегать и игнорировать какие-то матчи или турниры. Сегодня мы были серьёзно настроены, играли хорошо, поэтому и прошли дальше», — приводит слова Гвардиолы ВВС.



Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт также с «Саутгемптоном» на домашней арене в рамках чемпионата Англии. Встреча состоится в субботу, 2 ноября.

Гвардиола все больше изменяет своему стилю. В этом трудно найти логику И это вредит «Сити».