Гвардиола: нельзя выиграть четыре трофея, пренебрегая одним из турниров

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о победе над «Саутгемптоном» в матче 4-го раунда Кубка английской лиги (3:1).
«Этот Кубок хорош тем, что заставляет команду двигаться. Мы подготовились очень серьёзно и высококлассно контролировали мяч в этой игре. В целом мы провели хороший матч, кроме последних минут. Но главное, что мы прошли в следующий раунд, теперь ждём жеребьёвку.
Нельзя выиграть четыре трофея за сезон, если пренебрегать и игнорировать какие-то матчи или турниры. Сегодня мы были серьёзно настроены, играли хорошо, поэтому и прошли дальше», — приводит слова Гвардиолы ВВС.
Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт также с «Саутгемптоном» на домашней арене в рамках чемпионата Англии. Встреча состоится в субботу, 2 ноября.
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