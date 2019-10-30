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Бывшая жена — Тарасову: вопросов больше нет. Нашей дочери 10 лет, а не 11

Бывшая жена — Тарасову: вопросов больше нет. Нашей дочери 10 лет, а не 11
Футбол / РПЛ 0

Оксана Тарасова, бывшая жена экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, прокомментировала недавнее интервью футболиста, в котором тот затронул тему своих отношений с ней и дочерью.

«После этого шедеврального интервью у меня больше нет вообще никаких вопросов. P.S. Нашей дочери 10 лет (18.06.2009), а не 11, как несколько раз было упомянуто», — написала Тарасова в своём «инстаграме».

Ранее Оксана ответила на публикацию Тарасова о ходе судебного процесса, задав 32-летнему хавбеку семь вопросов. Футболист отреагировал на пост бывшей жены своим заявлением.

В настоящее время Тарасов является свободным агентом и тренируется вместе с «Динамо». Минувшим летом у него истёк срок действия контракта с «Локомотивом».

Тарасов опубликовал новое заявление в адрес бывшей жены
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