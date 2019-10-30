Игнатьев рассказал о любви Сёмина к дорогому вину

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о любви главного тренера команды Юрия Сёмина к дорогому вину.

«Он очень опытный тренер. Палыч прошёл все школы советского и российского футбола. Некоторые ситуации он решает на автомате. Он и с иностранцами много работал и в других чемпионатах тоже.

Возможно, секрет успеха в том, что он любит дорогое вино. Однажды Миранчуки на сборах хотели купить бутылку вина. Цена была 50 евро. Он такой подошёл: «Что это вообще такое? Купите уж подороже!».

Может быть, феномен в том, что у Сёмина простые требования, которые и дают результат: много бегать и вести борьбу. В первую очередь он смотрит на эти показатели. По его мнению, кто больше выигрывает борьбу, тот и выигрывает матч. Поэтому акцент всегда на это", — приводит слова Игнатьева «Спорт Бизнес Online».