Игнатьев рассказал о любви Сёмина к дорогому вину

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о любви главного тренера команды Юрия Сёмина к дорогому вину.
«Он очень опытный тренер. Палыч прошёл все школы советского и российского футбола. Некоторые ситуации он решает на автомате. Он и с иностранцами много работал и в других чемпионатах тоже.
Возможно, секрет успеха в том, что он любит дорогое вино. Однажды Миранчуки на сборах хотели купить бутылку вина. Цена была 50 евро. Он такой подошёл: «Что это вообще такое? Купите уж подороже!».
Может быть, феномен в том, что у Сёмина простые требования, которые и дают результат: много бегать и вести борьбу. В первую очередь он смотрит на эти показатели. По его мнению, кто больше выигрывает борьбу, тот и выигрывает матч. Поэтому акцент всегда на это", — приводит слова Игнатьева «Спорт Бизнес Online».
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