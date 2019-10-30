После матча с «Барселоной» капитан «Вальядолида» пожаловался на календарь

Капитан «Вальядолида» Хави Мойяно пожаловался на несправедливый, с его точки зрения, график после матча 11-го тура испанской Примеры с «Барселоной», завершившийся победой каталонцев со счётом 5:1. Мойяно обратил внимание на то, что каталонский клуб получил гораздо больше времени на подготовку из-за переноса матча с «Реалом», который должен был проходить в минувшие выходные.
«Барселона» очень сильна. «Вальядолид», конечно, не на таком уровне. Но всего несколько дней назад мы играли с нашим прямым конкурентом («Эйбаром». — Прим. «Чемпионата»), а футболисты «Барселоны» спокойно готовились к нашему поединку», — написал Мойяна в своём «инстаграме».
Матч 10-го тура Примеры «Барселона» — «Реал» был перенесён на декабрь из-за массовых беспорядков в столице Каталонии, вызванных судебными приговорами политикам, выступавшим за независимость региона.
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