Зе Луиш — о переходе в «Спартак»: что парень с острова Фогу забыл в России?

Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш, ныне выступающий за «Порту», рассказал о решении перейти в стан красно-белых в 2015 году.

«Конечно, пришлось подумать, когда возник вариант со „Спартаком“. Россия на тот момент… Что парень с острова Фогу в Кабо-Верде забыл в России? Было страшно. Но я поговорил кое с кем, спросил совета. Поговорил с игроками, которые жили в России. С бразильцами — Ромуло, например. Позвонил, задал вопросы. Получил информацию и решился.

Всё хорошо вышло. По правде сказать, город меня очень удивил. Мне так понравилось в Москве, что всякий раз, когда у меня выходные, я лечу в Москву. У меня же ещё девушка оттуда. Да, там холодно и всё такое, но в этом городе есть всё. Высокий уровень жизни, продвинутый город. За это я люблю Москву», — приводит слова Зе Луиша пресс-служба УЕФА.