Зе Луиш рассказал о самом ярком впечатлении от выступления за «Спартак»

Форвард «Порту» Зе Луиш рассказал, что больше всего запомнилось за время его выступления за «Спартак».

«Самое яркое… это конец матча, по итогам которого мы стали чемпионами (в сезоне-2016/17. — Прим. „Чемпионата“). Когда я увидел, как болельщики хлынули на поле, это был особенный момент, невероятный. Мы, игроки, осчастливили столько людей. Прекрасное чувство. Нереальные ощущения.

Безусловно, меня можно назвать болельщиком «Спартака». Я болею за «Спартак», слежу за его успехами. В курсе новостей, результатов, всегда смотрю игры «Спартака», когда могу. Мне очень нравится этот клуб", — приводит слова Зе Луиша пресс-служба УЕФА.

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год. За красно-белых он сыграл 109 матчей и забил 35 мячей.