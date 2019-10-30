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Зе Луиш рассказал о самом ярком впечатлении от выступления за «Спартак»

Зе Луиш рассказал о самом ярком впечатлении от выс
Зе Луиш рассказал о самом ярком впечатлении от выступления за «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Порту» Зе Луиш рассказал, что больше всего запомнилось за время его выступления за «Спартак».

«Самое яркое… это конец матча, по итогам которого мы стали чемпионами (в сезоне-2016/17. — Прим. „Чемпионата“). Когда я увидел, как болельщики хлынули на поле, это был особенный момент, невероятный. Мы, игроки, осчастливили столько людей. Прекрасное чувство. Нереальные ощущения.

Безусловно, меня можно назвать болельщиком «Спартака». Я болею за «Спартак», слежу за его успехами. В курсе новостей, результатов, всегда смотрю игры «Спартака», когда могу. Мне очень нравится этот клуб", — приводит слова Зе Луиша пресс-служба УЕФА.

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год. За красно-белых он сыграл 109 матчей и забил 35 мячей.

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