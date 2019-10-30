Генеральный директор «Зенита»: наша цель — чемпионство

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях, которые стоят перед клубом в нынешнем сезоне, а также поделился мнением о некоторых игроках клуба.
«Юрий Жирков на своём примере показывает, что значит профессионализм. Он готовится к каждому матчу, к каждой тренировке. Надо любить дело, которым занимаешься. Несмотря на возраст, Юрий демонстрирует высший класс игры. Он забил уже два гола в этом сезоне. После гола Жиркова «Спартаку» кто-то сказал, что это было случайностью. В ответ же Юрий доказал, что это профессионализм. Игрокам следует брать пример с него. Футболисты, которых относят к ветеранам в «Зените», такие как Жирков, Иванович, доказывают, что в клубе выстроена правильная система профессиональной подготовки и отношения к своей профессии. Шутки про то, что одноклубники называют Жиркова по имени-отчеству? Я такого не слышал. Возможно, молодёжь так и делает, я же называю его Юрий.
Награждение Семака, Дзюбы и Жиркова индивидуальными наградами в этом месяце — это объективное отражение того, как играет «Зенит». Сочетание тренерских подходов, самоотдачи игроков на поле и тренировках, атмосферы в команде — всё это пока даёт промежуточные результаты. Но я уверен, что, если так будет продолжаться, у «Зенита» будут хорошие шансы для повторения прошлогоднего успеха. Главная цель — стать чемпионами.
До игры с «Лейпцигом» осталось около недели, реализация билетов идёт хорошо. От болельщиков зависит очень многое. Кто-то считает, что игроки не видят поддержки, якобы им всё равно. Это не так. Игроки видят всё. Надеюсь, что на игре с «Лейпцигом» будет аншлаг», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 30 октября 2019
-
12:45
-
12:41
-
12:38
-
12:36
-
12:13
-
11:57
-
11:46
-
11:35
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
11:03
-
10:53
-
10:36
-
10:28
-
10:24
-
10:14
-
10:11
-
10:02
-
09:59
-
09:53
-
09:39
-
09:08
-
08:51
-
08:27
-
08:00
-
07:44
-
01:56
-
01:06
-
00:54
-
00:47
-
00:39
-
00:28
-
00:03
- 29 октября 2019
-
23:53