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Генеральный директор «Зенита» прокомментировал слухи о переходе Жесуса

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал слухи о переходе Жесуса
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе в стан сине-бело-голубых бразильского защитника «Ромы» Жуана Жесуса.

«Слухи про переход Жуана Жесуса в «Зенит» не имеют под собой оснований. Про трансферы будем говорить, когда откроется трансферное окно», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Контракт Жесуса с «Ромой» истекает в июне 2020 года. Он перешёл в столичную команду из «Интера» в 2016 году за € 10 млн. В основном Жесус выступает на позиции центрального защитника, но также может сыграть слева в обороне.

В минувшем сезоне Жесус провёл 22 матча за «Рому» в итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

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