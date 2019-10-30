Бывший игрок «Арсенала»: Эмери виноват не меньше Джаки

Бывший игрок «Арсенала» Мартин Киоун высказал мнение, что главный тренер команды Унаи Эмери сделал ошибку, позволив игрокам выбрать полузащитника Гранита Джаку капитаном лондонского клуба.



Напомним, Джаку освистали фанаты во время замены в матче английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2), в ответ капитан команды приложил руку к уху, спровоцировав болельщиков ещё больше. После этого швейцарец снял с себя футболку и ушёл в подтрибунное помещение.



«Эмери виноват не меньше. Если позволить игрокам самим выбрать лидера, это будет выглядеть как соревнование. Я ещё не встречал тренеров, которые выбирали капитанов команды таким образом. Я считаю, что нужно дать капитанскую повязку Обамеянгу. Это безопасный вариант», — написал Киоун в своей колонке на сайте Daily Mail.

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