Тикнизян: никогда не оспариваю решения тренеров

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян поделился мнением о собственном развитии в московском клубе. В текущем сезоне Тикнизян дебютировал в РПЛ. Также он принял участие в матче 1/16 финала Кубка России с «Аланией» (3:1).
«Я очень рад, что тренируюсь с первой командой. На моём месте хотели бы оказаться очень много людей. Не скажу, что для меня второстепенно, сколько я играю. Но нужно довольствоваться и тем, что имеешь. Дебютировать было приятно, но впереди ещё очень много работы. Надеюсь, что сегодня удастся сыграть с «Уфой» и одержать победу.
Просто выполняю все требования, работаю на пределе возможностей, прислушиваюсь к наставникам, никогда не оспариваю их решения. Если мне тренер говорит, что в меня верит и надо продолжать работать, я это и буду делать. А не бить себя кулаком в грудь и кричать, что я амбициозный парень. Такого с моей стороны никогда не будет. Но всё же в таком возрасте, как у меня, очень важно получать игровое время, и, слава богу, мне его предоставляют в Кубке и дают практику в молодёжке. Больше не хочу ничего загадывать. Если в настоящий момент я не выхожу в старте или на замену, значит пока я проигрываю конкуренцию. Это футбол», — цитирует Тикнизяна пресс-служба ЦСКА.
- 30 октября 2019
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