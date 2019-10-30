Агент прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Чернову

Вадим Шпинёв, агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к своему клиенту.

«Никаких контактов с «Локомотивом» не было, Никита — игрок «Крыльев Советов». Клубы между собой тоже, как я понимаю, не контактировали», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В текущем сезоне Чернов принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги в составе «Крыльев Советов», результативными действиями не отметился. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 1,8 млн.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают восьмое место. В активе самарской команды 17 очков после 14 туров.