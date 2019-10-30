Агент прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Чернову
Вадим Шпинёв, агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к своему клиенту.
«Никаких контактов с «Локомотивом» не было, Никита — игрок «Крыльев Советов». Клубы между собой тоже, как я понимаю, не контактировали», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В текущем сезоне Чернов принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги в составе «Крыльев Советов», результативными действиями не отметился. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 1,8 млн.
В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают восьмое место. В активе самарской команды 17 очков после 14 туров.
Чернов: вроде Гончаренко лично звонил Соболеву, обозначил интерес от ЦСКА
Читайте также
- 30 октября 2019
-
13:59
-
13:48
-
13:48
-
13:20
-
13:19
-
13:19
-
12:59
-
12:59
-
12:45
-
12:41
-
12:38
-
12:36
-
12:13
-
11:57
-
11:46
-
11:35
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
11:03
-
10:53
-
10:36
-
10:28
-
10:24
-
10:14
-
10:11
-
10:02
-
09:59
-
09:53
-
09:39
-
09:08
-
08:51
-
08:27
-
08:00
-
07:44
Партнерский контент