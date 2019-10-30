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Ковач раскритиковал игроков «Баварии» за отношение к кубковому матчу

Ковач раскритиковал игроков «Баварии» за отношение к кубковому матчу
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач остался недоволен отношением своих подопечных к матчу 1/16 финала Кубка Германии с «Бохумом». Мюнхенцы обыграли «Бохум» со счётом 2:1, но оба мяча забили в последние 10 минут встречи.

«На протяжении 60-70 минут всё было не так. Мы очень много ошибались в передачах. Я считаю, что это связано только с отношением к игре, нет никаких проблем с тактикой. Мы говорим об отношении футболистов к делу. Многие футболисты так и не собрались с мыслями, не настроились на матч. Исправить ситуацию удалось лишь благодаря вкладу Коутиньо и Мюллера», — приводит слова Ковача A Bola.

Соперник «Баварии» по 1/8 финала Кубка Германии пока неизвестен. На этой стадии соперники определяются с помощью жеребьёвки.

«Бавария» вышла в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв «Бохум»
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