«Оренбург» оштрафовали за бросание бутылок в Божовича

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях, наложенных на «Оренбург» по итогу матча 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1). «Оренбург» был оштрафован за то, что болельщики клуба бросали бутылки в главного тренера соперника Миодрага Божовича.
«Гаусс (тренер вратарей «Крыльев Советов»), проходя мимо болельщиков «Оренбурга», ненормативно высказывался в адрес болельщиков. Дисквалифицирован на два матча и штраф 50 тысяч рублей.
Бросали бутылки в Божовича, мы посмотрели видео. «Оренбург» — штраф 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» завершился скандалом. В концовке встречи началась массовая драка. Футболисты «Оренбурга» были недовольны решениями арбитра. Во время потасовки защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков ударил одного из футболистов «Оренбурга».
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