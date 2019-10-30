«Динамо» показало речь Новикова в раздевалке после победы над ЦСКА

«Динамо» показало речь исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова в раздевалке после победы в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

Ролик был опубликован в «инстаграме» московского клуба. Наставник бело-голубых сказал: «Только так выигрываются матчи — за счёт самоотдачи, желания. Вы видели, сегодня играла команда, которая борется за чемпионство, и команда, которая внизу находится. И мы были лучше. Я вам в перерыве сказал: «Ребята, играйте, и мы выиграем, вы всё можете». Голова, перестраивайтесь, мы должны быть наверху. Поэтому если вы будете себя правильно настраивать, забывать „где мы“ и „что мы“, то у нас всё получится. Спасибо вам!».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Динамо».