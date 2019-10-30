Президент «Фиорентины»: моя мечта — Ибрагимович и Тонали
Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо рассказал, что хотел бы видеть в своей команде форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича и 19-летнего хавбека «Брешии» Сандро Тонали. Ранее 38-летний шведский форвард сообщил, что ещё не знает, где продолжит карьеру. Текущий контракт Ибрагимовича с американским клубом истекает в конце сезона.
«Моя мечта — Ибрагимович и Тонали в «Фиорентине». Но пока ничего не могу сказать насчёт трансферов, я ничего не знаю», — цитирует Комиссо A Bola.
На Ибрагимовича, по слухам, претендуют «Интер», «Милан» и «Наполи». В то же время шведский форвард опубликовал видеообращение, в котором объявил о скором возвращении в Испанию. Правда, пока неизвестно, идёт речь о переходе в испанский клуб или о чём-то другом.
Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию
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