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В Англии появится новая технология системы VAR

В Англии появится новая технология системы VAR
Футбол / Англия 0

Руководство АПЛ планирует усовершенствовать программное обеспечение, которое используется для работы системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает DailyMail.

По данным источника, компания Hawk Eye, крупный провайдер VAR-технологий, создаёт новую систему. Она должна значительно облегчить работу судей, которые просматривают видеоповторы. Целью доработки является повышение точности и скорости принимаемых решений при офсайдах.

Для внедрения новой системы необходимо установить дополнительные камеры. С их помощью можно будет отслеживать передвижения каждого игрока—участника матча. При этом внедрение новой системы приведёт к удорожанию VAR.

Предполагается, что у видеоассистентов появится ежесекундный доступ к офсайдной линии — не придётся терять время на её выстраивание.

Источник: Daily Mail

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