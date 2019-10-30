В Англии появится новая технология системы VAR

Руководство АПЛ планирует усовершенствовать программное обеспечение, которое используется для работы системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает DailyMail.
По данным источника, компания Hawk Eye, крупный провайдер VAR-технологий, создаёт новую систему. Она должна значительно облегчить работу судей, которые просматривают видеоповторы. Целью доработки является повышение точности и скорости принимаемых решений при офсайдах.
Для внедрения новой системы необходимо установить дополнительные камеры. С их помощью можно будет отслеживать передвижения каждого игрока—участника матча. При этом внедрение новой системы приведёт к удорожанию VAR.
Предполагается, что у видеоассистентов появится ежесекундный доступ к офсайдной линии — не придётся терять время на её выстраивание.
- 30 октября 2019
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