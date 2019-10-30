Перед матчем «Зенит» — ЦСКА на «Газпром Арене» выступит Therr Maitz

Перед матчем 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА на «Газпром Арене» будет выступать популярная российская группа Therr Maitz, сообщает пресс-служба питерцев.

Основатель и лидер группы Антон Беляев — музыкант, композитор, продюсер и полуфиналист проекта «Голос» на Первом канале. Свой пятилетний юбилей коллектив отметил в статусе лучшего исполнителя в российском iTunes и Apple Music, а также победителя в номинации «Лучший российский артист» премии MTV Europe Music Awards.

Билеты на концерт Therr Maitz будут входить в стоимость билетов на матч с московским ЦСКА. «Газпром Арена» и «Фан-Променад» откроются в 17:00.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 очка. ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице с 26 очками.