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ЦСКА — «Уфа»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

ЦСКА — «Уфа»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
Футбол / Кубок России 0

Сегодня, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка России ЦСКА — «Уфа». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Уфа».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). В качестве его ассистентов выступят Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону). Резервный судья – Алексей Еськов (Москва).

С расписанием матчей Кубка России сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России. По числу титулов «армейский» клуб уступает только «Локомотиву», который выигрывал трофей восемь раз. Лучшим достижением в истории «Уфы» является выход в полуфинал Кубка России.

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