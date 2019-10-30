«Зенит» — «Томь»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Томь». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Уфа».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе Игорем Паниным (Дмитров). В качестве его ассистентов выступят Дмитрий Чельцов (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
С расписанием матчей Кубка России сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
«Зенит» является трёхкратным обладателем Кубка России. По количеству титулов петербургский клуб уступает только «Локомотиву», который выигрывал трофей восемь раз, и ЦСКА (7). Лучшим достижением в истории «Томи» является выход в полуфинал Кубка России.
- 30 октября 2019
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