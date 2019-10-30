Мусса Дембеле приостановил выступления за сборную Бельгии

Полузащитник «Гуанчжоу Фули» Мусса Дембеле сообщил, что он принял решение приостановить выступления за сборную Бельгии.

«У меня был разговор с Роберто Мартинесом. Моя семья теперь живёт в Гуанчжоу, а Китай находится далековато от Бельгии. Я хочу сосредоточиться на выступлениях в китайской Суперлиге. Поэтому я пока не планирую выступать за сборную Бельгии», — приводит слова Дембеле Sina Sport.

32-летний Дембеле впервые был вызван в сборную Бельгии в 2006 году. Всего за национальную сборную он провёл 80 матчей и забил пять голов.

Дембеле перешёл в «Гуанчжоу Фули» в январе 2019 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 5,35 млн. В нынешнем сезоне хавбек провёл 23 матча в чемпионате Китая, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.