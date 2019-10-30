Мусса Дембеле приостановил выступления за сборную Бельгии

Полузащитник «Гуанчжоу Фули» Мусса Дембеле сообщил, что он принял решение приостановить выступления за сборную Бельгии.
«У меня был разговор с Роберто Мартинесом. Моя семья теперь живёт в Гуанчжоу, а Китай находится далековато от Бельгии. Я хочу сосредоточиться на выступлениях в китайской Суперлиге. Поэтому я пока не планирую выступать за сборную Бельгии», — приводит слова Дембеле Sina Sport.
32-летний Дембеле впервые был вызван в сборную Бельгии в 2006 году. Всего за национальную сборную он провёл 80 матчей и забил пять голов.
Дембеле перешёл в «Гуанчжоу Фули» в январе 2019 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 5,35 млн. В нынешнем сезоне хавбек провёл 23 матча в чемпионате Китая, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
- 30 октября 2019
-
18:53
-
18:43
-
18:37
-
18:29
-
18:12
-
18:11
-
17:55
-
17:51
-
17:31
-
17:31
-
17:18
-
17:14
-
16:47
-
16:38
-
16:35
-
16:21
-
15:59
-
15:55
-
15:32
-
15:30
-
15:09
-
15:03
-
14:59
-
14:55
-
14:48
-
14:43
-
14:28
-
13:59
-
13:48
-
13:48
-
13:20
-
13:19
-
13:19
-
12:59
-
12:59