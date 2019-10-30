ЦСКА — «Уфа»: составы команд на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 1/8 финала Кубка России. Встреча состоится сегодня, 30 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



ЦСКА: Помазун, Кучаев, Шарлия, Дивеев, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Сигурдссон, Нисимура, Ахметов.



Запасные: Зириков, Фернандес, Влашич, Магнуссон, Чалов, Сантос, Бийол, Елеев, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.



«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Терентьев, Табидзе, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Емельянов, Карп.



Запасные: Шафинский, Пуцко, Голубев, Фольмер, Тилль, Козлов, Бизяк, Вомбергар.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). В качестве его ассистентов выступят Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону). Резервный судья – Алексей Еськов (Москва).