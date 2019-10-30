ЦСКА — «Уфа»: составы команд на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 1/8 финала Кубка России. Встреча состоится сегодня, 30 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЦСКА: Помазун, Кучаев, Шарлия, Дивеев, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Сигурдссон, Нисимура, Ахметов.
Запасные: Зириков, Фернандес, Влашич, Магнуссон, Чалов, Сантос, Бийол, Елеев, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Терентьев, Табидзе, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Емельянов, Карп.
Запасные: Шафинский, Пуцко, Голубев, Фольмер, Тилль, Козлов, Бизяк, Вомбергар.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). В качестве его ассистентов выступят Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону). Резервный судья – Алексей Еськов (Москва).
- 30 октября 2019
-
18:53
-
18:43
-
18:37
-
18:29
-
18:12
-
18:11
-
17:55
-
17:51
-
17:31
-
17:31
-
17:18
-
17:14
-
16:47
-
16:38
-
16:35
-
16:21
-
15:59
-
15:55
-
15:32
-
15:30
-
15:09
-
15:03
-
14:59
-
14:55
-
14:48
-
14:43
-
14:28
-
13:59
-
13:48
-
13:48
-
13:20
-
13:19
-
13:19
-
12:59
-
12:59