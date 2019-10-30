Главный тренер «Пюника» Тарханов переведён на должность вице-президента клуба

Российский специалист Александр Тарханов, ранее занимавший пост главного тренера «Пюника», переведён на должность вице-президента армянского клуба по линии развития, сообщается на официальном сайте команды. Исполняющим обязанности главного тренера «Пюника» назначен старший тренер команды Сурен Чахалян.
«ФК “Пюник” желает удачи Сурену Чахаляну и Александру Тарханову на новых постах», — говорится в сообщении пресс-службы армянского клуба.
Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что Тарханов в ближайшее время покинет пост главного тренера армянской команды. Тарханов возглавил «Пюник» в апреле 2019 года. Ранее специалист работал в ряде российских клубов, среди которых московский ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Ахмат», «Кубань», «Химки» и «Урал». Также Тарханов тренировал команды из Узбекистана и Болгарии.
- 30 октября 2019
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