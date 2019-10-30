В «Торпедо» прокомментировали закрытие сектора трибуны за мат

Сектор 5 болельщиков московского «Торпедо» на западной трибуне дисквалифицирован на один матч за нецензурные скандирования. Также клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.

«Как юрист могу сказать, что формальные основания для закрытия нашей фанатской трибуны есть. Как любитель футбола считаю, что создан прецедент, ведь подобные нарушения встречаются на многих матчах в нашей стране. Справедливо проявлять последовательность в своих решениях. Посмотрим, какие санкции последуют в отношении участников других матчей в будущем.



Мы можем обжаловать данное решение, но мы считаем, что апелляция по данному делу перспектив не имеет. Тратить время на это мы не планируем.



Клуб постоянно проводит работу с болельщиками. Если вы поднимете данные по штрафам за поведение наших зрителей на трибунах за последние годы, то положительная динамика в сторону уменьшения очевидна. При этом полагаю, что бороться с нецензурными выкриками нужно начинать не на футболе. Тем не менее всё, что от нас зависит, мы продолжим делать», — сказал юрист московского «Торпедо» Дмитрий Кулешов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.