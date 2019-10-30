Появилось изображение мяча для финала ЛЧ-2019/20 с нарисованной картой Стамбула

Появилось изображение мяча, который будет использован в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2019/20. Поединок состоится в Стамбуле 30 мая 2020 года.
На мяче изображены белые лигочемпионские звёзды, а оставшаяся часть выполнена в розовом и синих цветах, на которых нанесено изображение карты Стамбула. Игровой снаряд изготовлен компанией adidas.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ofoball.
Действующим победителем Лиги чемпионов является «Ливерпуль». В финальном матче прошлого сезона мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.
Рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов является мадридский «Реал», который выигрывал турнир 13 раз. Ближайшими преследователями «Королевского клуба» по количеству титулов являются «Милан» (7) и «Ливерпуль» (6).
- 30 октября 2019
-
18:53
-
18:43
-
18:37
-
18:29
-
18:12
-
18:11
-
17:55
-
17:51
-
17:31
-
17:31
-
17:18
-
17:14
-
16:47
-
16:38
-
16:35
-
16:21
-
15:59
-
15:55
-
15:32
-
15:30
-
15:09
-
15:03
-
14:59
-
14:55
-
14:48
-
14:43
-
14:28
-
13:59
-
13:48
-
13:48
-
13:20
-
13:19
-
13:19
-
12:59
-
12:59