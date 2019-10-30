Появилось изображение мяча для финала ЛЧ-2019/20 с нарисованной картой Стамбула

Появилось изображение мяча, который будет использован в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2019/20. Поединок состоится в Стамбуле 30 мая 2020 года.

На мяче изображены белые лигочемпионские звёзды, а оставшаяся часть выполнена в розовом и синих цветах, на которых нанесено изображение карты Стамбула. Игровой снаряд изготовлен компанией adidas.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ofoball.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Ливерпуль». В финальном матче прошлого сезона мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

Рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов является мадридский «Реал», который выигрывал турнир 13 раз. Ближайшими преследователями «Королевского клуба» по количеству титулов являются «Милан» (7) и «Ливерпуль» (6).