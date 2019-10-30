Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» — «Томь»: составы команд на матч Кубка России

«Зенит» — «Томь»: составы команд на матч Кубка России
Футбол / Кубок России 0

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Томи» на матч 1/8 финала Кубка России. Встреча состоится сегодня, 30 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит»: Васютин, Смольников, Ракицкий, Осорио, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

Запасные: Кержаков, Иванович, Караваев, Прохин, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси.

«Томь»: Сиукаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев, Шурыгин, Казанков, Шалаев, Калинский, Сасин, Плетнёв, Тлупов.

Запасные: Вавилин, Лисинков, Мануйлов, Запрягаев, Андреев, Талалай, Сакович, Леонов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе Игорем Паниным (Дмитров). Его ассистентами выступят Дмитрий Чельцов (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019