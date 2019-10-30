Голы Татаева и Комличенко вывели «Млада Болеслав» в 1/4 финала Кубка Чехии
В матче 1/8 финала Кубка Чехии «Млада Болеслав» обыграла «Фастав» со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал турнира.
Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором гола стал нападающий «Фастава» Антонин Фантис. Перед самым финальным свистком «Млада Болеслав» восстановил равновесие, отличился Алексей Татаев с передачи Муриса Мешановича. В середине второго тайма хозяев вывел вперёд Николай Комличенко, которому ассистировал Лукаш Будински. В компенсированное время окончательный счёт установил Томаш Ладра с передачи Комличенко.
«Млада Болеслав» — «Фастав» — 3:1 (1:1)
Голы: Татаев (45), Комличенко (66), Ладра (90+2) — Фантис (19)
«Млада Болеслав», набрав 25 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Чехии.
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