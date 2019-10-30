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«Спартак» провёл тренировку в преддверии матча Кубка России с «Ростовом»

«Спартак» провёл тренировку в преддверии матча Кубка России с «Ростовом»
Футбол / Кубок России 0

Сегодня, 30 октября, московский «Спартак» провёл тренировку в преддверии матча 1/8 финала Кубка России с «Ростовом», сообщает пресс-служба красно-белых.

Командное занятие «Спартака» состоялось на тушинской тренировочной базе команды. Тренировка прошла в непростых погодных условиях: при сильном ветре, минусовой температуре и снегопаде.

Фото можно посмотреть на странице московского «Спартака» в «Твиттере».

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов» состоится завтра, 31 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В 1/16 финала турнира московский клуб оказался сильнее «КАМАЗа» (2:1), а ростовская команда на выезде обыграла «Мордовию» со счётом 2:0.

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