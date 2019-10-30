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Черчесов: подготовка к ЧМ-2018 и его ход — одно большое воспоминание

Черчесов: подготовка к ЧМ-2018 и его ход — одно большое воспоминание
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ему больше всего запомнилось на чемпионате мира—2018.

«Вся подготовка к турниру и его ход – это одно большое воспоминание. Понятно, выделяются первый и последний матчи на турнире. В первом случае мы выиграли – зрители радовались, во втором проиграли – не особенно огорчились. Тогда мы были сконцентрированы на своей работе – поэтому вспоминаются в основном базы и стадионы. Сейчас можно взглянуть на чемпионат мира со стороны – и понимаешь, что главным был эмоциональный фон. Турнир мы не выиграли, но в плане эмоций мы точно чемпионы мира.

Наверное, родные стены сыграли свою роль. Мне сложно сказать насколько, но то, что это большой плюс, – однозначно.

Подвижки в отношении россиян ко мне лично и сборной заметили мы все. Видим, как собираются полные стадионы в городах, где сборная России проводит свои домашние матчи, как нас встречают в аэропортах, гостиницах. Сборная по часу заходит в отель – очень много людей фотографируются, хотят взять автограф. Дети начали записываться в футбольные секции, это очень радует. Проецировать на себя лично я бы не хотел. Главное, чтобы ты сам не менял отношения к действительности. Конечно, больше стали просить сфотографироваться вместе, чаще останавливают, хотят пообщаться. Но это приятные хлопоты», — приводит слова Черчесова «Большой спорт».

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