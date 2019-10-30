Бывший игрок «Арсенала» Джефферс оштрафован за угрозы в адрес жены

Бывший игрок «Арсенала» Фрэнсис Джефферс, работающий в данный момент тренером молодёжной команды «Эвертона», предстал перед судом по обвинению в угрозах в адрес жены, Люси, сообщает The Mirror.

По данным источника, Джефферсу запрещено в течение 12 месяцев заходить в дом и кафе Люси. Также он оштрафован на € 725 евро и должен возместить судебные издержки.

Джефферс и Люси прожили вместе 20 лет, 10 из которых — в браке. В этом году супруги расстались и сейчас завершают бракоразводный процесс. Несмотря на это, экс-футболист разозлился, когда увидел Люси в компании другого мужчины, и написал ей в «вотсап», что она «окажется в гробу». Супруга подала в суд на экс-игрока, посчитав, что его действия могут представлять угрозу для её жизни.