Бывший игрок «Арсенала» Джефферс оштрафован за угрозы в адрес жены
Бывший игрок «Арсенала» Фрэнсис Джефферс, работающий в данный момент тренером молодёжной команды «Эвертона», предстал перед судом по обвинению в угрозах в адрес жены, Люси, сообщает The Mirror.
По данным источника, Джефферсу запрещено в течение 12 месяцев заходить в дом и кафе Люси. Также он оштрафован на € 725 евро и должен возместить судебные издержки.
Джефферс и Люси прожили вместе 20 лет, 10 из которых — в браке. В этом году супруги расстались и сейчас завершают бракоразводный процесс. Несмотря на это, экс-футболист разозлился, когда увидел Люси в компании другого мужчины, и написал ей в «вотсап», что она «окажется в гробу». Супруга подала в суд на экс-игрока, посчитав, что его действия могут представлять угрозу для её жизни.
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