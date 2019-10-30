Семак назвал причину отсутствия Дзюбы в матче с «Томью»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий Артём Дзюба не попал в заявку на матч 1/16 финала Кубка России с «Томью» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).



«У Артёма Дзюбы небольшие проблемы со здоровьем. Он пропускает матч по медицинским показателям», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Зенит» — «Томь» проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Томь».

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором девяти забитых мячей (три — с пенальти), а также отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.