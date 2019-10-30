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Годзюр: во время серии пенальти с «Арсеналом» была уверенность, что выиграем

Годзюр: во время серии пенальти с «Арсеналом» была уверенность, что выиграем
Футбол / Кубок России 0

Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:2, 5:4 — по пенальти).

«Матч был тяжёлым, мы отыгрывались. С учётом пенальти аж три раза. Большую часть времени нас было меньше, но старались, бились и сделали всё что могли. У меня были более серьёзные матчи по важности, а чтобы по сюжету, не припомню, скорее всего, первый раз такой. Можно сказать, триллер. Во время серии пенальти была уверенность, что выиграем, потому что мы выдержали прессинг в меньшинстве. Всё отлично сложилось, было бы обидно проиграть. Наказали ли как-то Бумаля после матча? Его никто не видел.

Для вратаря серия пенальти — легко, он ничего не теряет, только приобретает. Повторюсь, у меня была уверенность в победе и что Фортуна будет на нашей стороне. Так получилось, что пропустили, но у нас хорошая реакция была после первого и второго голов, быстро отыгрались. Когда наши составы были равны, мы играли более широко и атаковали. В дополнительное время уже закрылись и ждали своего момента, такой был у Бавина.

Такие победы дают много эмоций, радости, и все довольны. У нас идёт хорошая серия, постараемся её продлить. Не хочется бороться за плохие места, хочется в зиму уйти на хорошей позиции.

Проигрыш «Шиннику» в 2017-м? Если они будут с нами играть в следующем раунде, то никаких связей с той встречей проводить не стоит. Ярославцы тогда были другими, да и мы уже не те», — передаёт слова Годзюра корреспондент «Чемпионата».

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