Гончаренко: отмечу победу ЦСКА на флажке и то, что игроки получили практику

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка России с «Уфой» (1:0).



«Хочу отметить победу на флажке и то, что игроки получили игровую практику. Больше нечего. Если с «Ференцварошем» было достаточно моментов, чтобы выиграть, сегодня было наоборот. К Кубку мы всегда относились настолько, насколько позволяет состав. Понимали, что не хотели играть дополнительное время. Хотели выиграть. Надо более умно играть, чтобы у тебя было больше сил на конец игры. Влашич вышел на левый фланг, потому что показалось, что он может нам дать там преимущество», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В четвертьфинале московский клуб встретится с победителем пары «Спартак» — «Ростов», которые проведут матч 31 октября.