Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гончаренко: отмечу победу ЦСКА на флажке и то, что игроки получили практику

Гончаренко: отмечу победу ЦСКА на флажке и то, что игроки получили практику
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка России с «Уфой» (1:0).

«Хочу отметить победу на флажке и то, что игроки получили игровую практику. Больше нечего. Если с «Ференцварошем» было достаточно моментов, чтобы выиграть, сегодня было наоборот. К Кубку мы всегда относились настолько, насколько позволяет состав. Понимали, что не хотели играть дополнительное время. Хотели выиграть. Надо более умно играть, чтобы у тебя было больше сил на конец игры. Влашич вышел на левый фланг, потому что показалось, что он может нам дать там преимущество», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В четвертьфинале московский клуб встретится с победителем пары «Спартак» — «Ростов», которые проведут матч 31 октября.

Евсеев: хочу поздравить ЦСКА. Хорошо, что не играли дополнительное время
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019