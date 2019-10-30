Россия U17 обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд отбора Евро-2020

В матче 3-го тура отборочного турнира юниорского чемпионата Европы 2020 года сборная России обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1. Встреча состоялась в Буфте на стадионе «Футбольный центр ФФР». Обслуживала матч бригада арбитров во главе латвийцем Александром Ануфриевым. В качестве его ассистентов выступили Андрей Колосов (Латвия) и Имре-Ласло Букси (Румыния).
Счёт был открыт на 31-й минуте. Автором забитого мяча стал швейцарец Брэдли Финк. В начале второго тайма российская национальная команда восстановила равновесие: Артём Соколов реализовал 11-метровый. На 64-й минуте Соколов вывел сборную России вперёд, оформив дубль.
Сборная России, набрав шесть очков, финишировала на первом месте в турнирной таблице 10-й отборочной группы. Швейцария (6) — на 2-м месте.
Обе команды вышли в элитный раунд отбора Евро-2020.
- 30 октября 2019
-
21:48
-
21:44
-
21:38
-
21:25
-
21:25
-
21:11
-
21:05
-
21:04
-
20:53
-
20:37
-
20:33
-
20:18
-
20:09
-
19:55
-
19:49
-
19:42
-
19:34
-
19:30
-
19:24
-
19:10
-
19:01
-
18:53
-
18:43
-
18:37
-
18:29
-
18:12
-
18:11
-
17:55
-
17:51
-
17:31
-
17:31
-
17:18
-
17:14
-
16:47
-
16:38