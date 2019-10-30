Россия U17 обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд отбора Евро-2020

В матче 3-го тура отборочного турнира юниорского чемпионата Европы 2020 года сборная России обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1. Встреча состоялась в Буфте на стадионе «Футбольный центр ФФР». Обслуживала матч бригада арбитров во главе латвийцем Александром Ануфриевым. В качестве его ассистентов выступили Андрей Колосов (Латвия) и Имре-Ласло Букси (Румыния).



Счёт был открыт на 31-й минуте. Автором забитого мяча стал швейцарец Брэдли Финк. В начале второго тайма российская национальная команда восстановила равновесие: Артём Соколов реализовал 11-метровый. На 64-й минуте Соколов вывел сборную России вперёд, оформив дубль.



Сборная России, набрав шесть очков, финишировала на первом месте в турнирной таблице 10-й отборочной группы. Швейцария (6) — на 2-м месте.



Обе команды вышли в элитный раунд отбора Евро-2020.